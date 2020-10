Jean Dujardin, alias Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 — Capture d'écran/Gaumont

Hubert Bonisseur de la Bath reprend du service. L’agent secret, campé par Jean Dujardin, sera prochainement de retour sur grand écran, et c’est lui-même qui l’annonce dans le premier trailer du film, dévoilé ce vendredi. Alerte rouge en Afrique noire, nouvel opus de la saga OSS 117, devrait débarquer au cinéma le 3 février 2021.

Après le départ de Michel Hazanavicius, qui avait annoncé qu’il n’assurerait pas la réalisation du long-métrage parce qu’il n’aimait pas le scénario, Nicolas Bedos prend les commandes. Dans ce troisième épisode, on retrouve Hubert Bonisseur de la Bath au début des années 1980, soit près de quinze ans après les aventures de Rio ne répond plus. OSS 117 souhaite d’ailleurs aux spectateurs « une très belle et heureuse année 1981 » dès les premières secondes du trailer.

Dans Alerte rouge en Afrique noire, le héros « est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001 » selon le synopsis. Ce nouvel arrivant pourrait être incarné par Pierre Niney, qui avait annoncé rejoindre le casting il y a tout juste un an. Côté coulisses, Jean-François Halin, coscénariste des deux films précédents sortis en 2006 et 2009, a rempilé à l’écriture.