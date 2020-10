— Copyright The Walt Disney Company France

Les jours passent et se ressemblent tristement du côté du cinéma. Après le report en cascade de nombreux blockbusters (James Bond, Dune…), c’est au tour de Disney d’apporter de mauvaises nouvelles. Soul, son prochain film d’animation qui devait sortir le 25 novembre prochain, ne sortira finalement pas au cinéma, rapporte notamment Allociné.

A l’image de Mulan cet été, le film d’animation sortira directement sur la plateforme Disney+, le 25 décembre. Une nouvelle qui risque de porter un nouveau coup aux exploitants.

Un secteur très fortement touché

Cette décision intervient dans un secteur de plus en plus en crise, fortement touché par la pandémie du coronavirus, les fermetures temporaires de salles de cinéma dans certains pays (aux Etats-Unis notamment) et la fréquentation très incertaine des spectateurs. Pour ces raisons, de nombreux blockbusters ont été retardés de plusieurs mois… Seul Tenet a répondu présent au rendez-vous cette année, pour un résultat très mitigé.