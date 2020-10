Prévue pour le 11 novembre, la sortie du dernier James Bond vient d'être une nouvelle fois reportée au printemps 2021. — Paul Zimmerman/REX/SIPA

Quand les températures baissent et que la pluie s’invite au quotidien, quoi de mieux que de se réfugier au chaud bien à l’abri dans les salles obscures, devant un bon gros blockbuster qui en met plein la vue ? Mais ça, c’était avant, car côté cinéma (et s’il n’y avait que ça), pour les fans de grosses productions les mois à venir ne s’annoncent pas forcément très réjouissants…

Après le énième report de James Bond Mourir peut attendre, c’est au tour du très attendu Dune de déserter les calendriers de sorties cette année. La raison ? La pandémie du coronavirus, les suspensions de tournage et la fréquentation incertaine des salles de cinéma. Et ils ne devraient pas être les seuls, puisque des grosses productions comme The Batman, prévues eux en 2021, se voient déjà repoussés, en 2022… Pour notre plus grande tristesse ?

Et vous, en tant que spectateurs, comment vivez-vous tous ces reports de blockbusters qui rythment d’habitude notre année ? Est-ce que cela vous désole, ou au contraire, vous soulage ? Et pourquoi ? Continuerez-vous tout de même d’aller au cinéma ? Laisserez-vous tenter par d’autres sorties de films ? Ou au contraire, pour remédier à ce manque, déserterez-vous les salles obscures pour les plateformes de vidéos à la demande ?