Timothée Chalamet dans Dune de Denis Villeneuve — Warner Bros

C’est la débandade du côté des blockbusters. Après le nouveau report de James Bond au printemps prochain, c’est au tour du très attendu Dune de voir sa sortie reportée. Prévu initialement pour Noël, le film de Denis Villeneuve ne devrait pas débouler sur les grands écrans avant le 1er octobre 2021 (si tout se passe bien), rapporte le Hollywood Reporter.

Conséquence de ce report, The Batman qui devait lui sortir le 29 septembre 2021, a été reporté au 4 mars… 2022. Outre un chevauchement de sorties, ce changement de dates est également dû à la suspension du tournage du film de Matt Reeves cet été, après que Robert Pattinson a été testé positif au Covid-19.

« Matrix 4 » avancé

La seule bonne nouvelle de ce nouveau calendrier concerne Matrix 4 de Lana Wachowski. Prévu le 30 mars 2022, le film sortira finalement le 22 décembre 2021. Et quid de 2020 ? Pour le moment, les seules grosses sorties encore d’actualités sont Wonder Woman 1984 (même si on n’est jamais à l’abri d’un cinquième report), et Soul de Pixar, fin novembre.