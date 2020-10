ORIGINE Le détective cambrioleur a eu au moins deux vies avant « Lupin III : The First », au cinéma ce mercredi

Mais qui est Lupin III ? — 20 Minutes

« Lupin III : The First » met en scène le descendant d’Arsène Lupin.

Pour des raisons de droits, il s’est longtemps appelé Edgar en France.

Le héros se retrouve modernisé sans perdre son identité dans ces nouvelles aventures.

Lupin n’est pas que le héros créé en 1905 par l’écrivain français Maurice Leblanc (1864-1941). Le gentleman cambrioleur – ou plutôt son descendant – est aussi une star de manga et de dessin animé depuis 1967, quand le mangaka Monkey Punch lui a donné une nouvelle vie, douze ans avant qu' Hayao Miyazaki s’en empare à son tour pour Le Château de Cagliostro (1979).

Ses nouvelles aventures dans Lupin III : The First de Takashi Yamazaki, présenté au Festival d’Annecy, témoignent du dynamisme comme de la popularité de ce justicier entre James Bond et Robin des bois. En 2020, il est toujours aussi craquant !

A la recherche d’un fabuleux trésor, le petit-fils d’Arsène Lupin, dont la mère est japonaise, se modernise encore pour ce film d’animation qui ne trahit pas l’esprit du héros mais le remet au goût des plus jeunes spectateurs. Pour des raisons de droits d’auteur, il s’est longtemps appelé Edgar, détective cambrioleur ou Edgar de la cambriole en France. Il a enfin retrouvé son vrai nom pour ce film totalement jubilatoire.