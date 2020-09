«Le roi Lion» de Jon Favreau — Disney

Simba est de retour ! Disney a décidé de donner une suite, pour l’instant sans titre, à son remake en prises de vues réelles du classique Disney de 1994, Le Roi Lion. Barry Jenkins, le réalisateur du film oscarisé Moonlight, succède à Jon Favreau côté réalisation.

« Avoir l’opportunité de travailler avec Disney pour développer cette magnifique histoire d’amitié, d’amour et de perpétuation tout en poursuivant mon travail de représentation des vies et de l’âme de la diaspora africaine, c’est le rêve », a déclaré cinéaste noir-américain dans un communiqué.

L’écriture du long-métrage, pour l’instant sans titre, a été confiée à Jeff Nathanson (connu pour Speed 2 : Cap sur le danger, Rush Hour 3, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Le Terminal et Arrête-moi si tu peux).

L’histoire de Simba « à la façon du Parrain 2 »

La suite devrait utiliser la même recette technologique mêlant cinéma à l’ancienne et images virtuelles. On ne sait pas encore si cette suite sera inspirée par Le Roi lion 2 : L’Honneur de la tribu, le sequel du film d’animation sorti directement en vidéo en 1998. Selon le média américain Deadline, Le Roi Lion 2 va explorer le passé de Mafusa et prolonger l’histoire de Simba « à la façon du Parrain 2 ».

Le Roi Lion de Jon Favreau est devenu de loin le plus rentable des récents remakes de Disney, avec un budget estimé à 250 millions de dollars et plus d’1,6 milliard de dollars dans le monde. Aucune date de sortie de la suite n’a encore été communiquée.