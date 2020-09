L'actrice Yara Shahidi incarnera Clochette — Sthanlee Mirador/Sipa USA/SIPA

Disney planche toujours sur le casting de son prochain film en prise de vues réelles (ou en « live action » pour les bilingues). Après Le Roi Lion, Mulan ou encore Aladdin, le géant américain prépare la version humaine de Peter Pan. Réalisé par David Lowery, déjà aux commandes de Peter et Elliott le dragon et A Ghost Story, le long-métrage devrait s’intituler Peter Pan et Wendy.

Et selon Variety, la distribution s’affine de jour en jour. D’après le magazine américain, Disney a choisi Yara Shahidi pour incarner la fée Clochette. Agée de 20 ans, l’actrice s’est fait connaître dans la série Black-ish, où elle incarne Zoey Johnson, puis a décroché le premier rôle de son spin-off, Grown-ish. En 2016, elle expliquait pourquoi son personnage était de « l’activisme à travers l’art. » Son engagement lui a valu d’être nommée parmi les « 30 adolescents les plus influents » du Time il y a quatre ans.

Dans cette nouvelle version du classique de Disney, Yara Shahidi donnera la réplique à Alexander Molony alias Peter Pan, et Ever Anderson qui incarnera Wendy. Et si la rumeur n’est toujours pas confirmée, Jude Law est pressenti pour se glisser dans la peau du Capitaine Crochet. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée. Si la situation sanitaire le permet, il est prévu que le long-métrage sorte d’abord dans les salles obscures avant de débarquer sur Disney+.