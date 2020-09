Nora Hawzawi dans «Eléonore» de Amro Hamzawi — SRP Sélection

Nora Hamzawi incarne une trentenaire un brin paumée dans « Eléonore ».

Il ne s’agit ni d’un autoportrait, ni d’une biographie.

L’humoriste va bientôt remonter sur scène et aussi publier un nouveau livre en novembre.

Le cinéma aime Nora Hamzawi. On s’en doutait après l’avoir vue dans Alice et le maire de Nicolas Pariser et Doubles vies d’Olivier Assayas. On en a la confirmation absolue avec Eléonore, où elle est dirigée par son frère aîné Amro dans un rôle qu’il a écrit tout spécialement pour elle.

Elle incarne une trentenaire qui se laisse influencer par sa mère et sa sœur pour rentrer dans le moule des « adultes responsables ». Cette métamorphose pas toujours facile permet à Nora Hamzawi de jouer sur toute une palette de sentiments et de mettre en avant la singularité de son immense talent. Avant de remonter sur scène au théâtre Le République pour son « seule en scène » à partir du 15 octobre, la comédienne s’est mise à bonne distance pour baisser son masque, le temps de se confier à 20 Minutes.

Eléonore, c’est vous ?

Ce n’est pas moi, ni mon personnage de scène ! Elle est une pure fiction. C’est vrai que, comme le film a été écrit par mon frère Amro, on peut penser qu’il s’est basé sur moi pour l’écrire. Mais ce n’est pas vraiment le cas. Je crois qu’Eléonore est plus un portrait de mon frère que de moi. A part le fait que je me sente mal à l’aise en jupe de cuir moulante et en talons hauts, ou que je m’interroge sur la féminité.

Vous comprenez la quête d’Eléonore ?

Tout le monde peut la comprendre. Eléonore passe par trois étapes : ce qu’elle est au début du film quand elle se cherche, ses malheurs quand elle se laisse diriger par ses proches, et ce qu’elle devient quand elle s’accepte enfin en se fichant de ce que pense son entourage. Comme bien des femmes, elle essaie de devenir une meilleure version d’elle-même ou ce qu’on lui présente comme tel. Eléonore est très actuelle. Aujourd’hui, ce sont les jeunes entre 25 et 35 ans qui font appel à la chirurgie esthétique, bien plus que les personnes plus âgées. Tout est de plus en plus formaté par le regard des autres.

D’où vient cette tendance ?

Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Ils nous donnent l’impression qu’il existe une meilleure façon de faire, que les autres ont une meilleure vie que nous. On s’est longtemps battues, en tant que femmes, contre les diktats de la mode et de la publicité. Ce n’est pas pour finir par se rajouter des filtres sur Instagram. Je suis sidérée de recevoir des messages de jeunes fans qui disent vouloir devenir une influenceuse comme moi. C’est un but étonnant, non ? Je ne me considère pas comme telle : je suis une humoriste, une auteure, une actrice.

Et voici la couverture de mon prochain livre🥳 Il sortira en novembre aux éditions @mazarine_editions et sera illustré par mon préféré @tibotibo ♥️J’espère qu’il vous plaira autant que le premier pic.twitter.com/4RCO3Je9Xv — Nora Hamzawi (@NoraHamzawi) September 8, 2020

Votre mère a-t-elle apprécié le film ?

Elle ne l’a pas encore vu, mais, ça ne devrait pas la gêner. Elle n’a rien de la maman abusive du film. Elle suit ce que nous faisons. Elle aurait été soulagée de nous voir épouser des carrières plus classiques. Elle dit qu’elle est fière mais, en fait, elle est surtout rassurée. Notre mère est une grande angoissée pour laquelle la sécurité occupe une place essentielle. Elle venait me voir quand je m’autoproduisais dans des salles minuscules mais elle a commencé à m’encourager au moment où elle a vu arriver le succès.

Le succès, c’est aussi d’être sollicitée par des cinéastes ?

Tout à fait ! Je tourne en ce moment le nouveau film de Jacques Doillon. Et je n’en reviens pas. J’ai eu la même réaction quand j’ai travaillé avec Olivier Assayas. Mon admiration pour eux est proportionnelle à la facilité avec laquelle nos rapports se sont établis. Tout est simple et naturel entre nous. Quand je pense au nombre de castings que j’ai passés en essayant de me soumette à ce que je croyais que les gens voulaient de moi ! Et à mon chagrin quand je n’étais pas prise… Je me dis que j’ai parcouru bien du chemin.

Vous ne comptez pourtant pas abandonner la scène ?

Je vais même y retourner avec un peu d’appréhension car je me demande ce que ça va donner devant un public masqué après sept mois d’absence ! La situation sanitaire a changé ma façon de voir la vie car je ne peux plus rien prévoir à long terme. Le confinement m’a aussi permis de terminer mon nouveau livre, 35 ans dont 15 avant Internet, qui sortira en novembre aux éditions Mazarine. J’ai aussi créé un spectacle de marionnettes, Guignol et le voleur de masque, pour le Web, qui parle du Covid-19 aux enfants. Le fait d’écrire et de jouer est essentiel pour moi car il me permet de ne pas être dépendante du désir des autres.

Comment expliquez-vous que tant d’humoristes passent par la case cinéma ?

Nos spectacles sont comme une bande démo permanente pour les réalisateurs qui n’ont plus qu’à faire leur choix. Sur scène, on voit des femmes qui cassent le stéréotype de l’actrice glamour. Leur succès ne passe pas obligatoirement par le désir des hommes. On s’ouvre à des personnages différents.