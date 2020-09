View this post on Instagram

🎮 Grand fan de jeux vidéo, le cinéaste Gints Zilbalodis est allé puiser dans l’imaginaire vidéoludique pour son film AILLEURS. 👉 Du chef-d’oeuvre de contemplation Journey aux gigantesques colosses de Shadow of the Colossus, en passant par Ico et The Last Guardian du génie Fumito Ueda, le réalisateur a souhaité briser les frontières pour réaliser son premier long-métrage. Découvrez AILLEURS, le 23 septembre au cinéma. En famille, à partir de 9 ans. #ailleurs #ailleurslefilm #away #gintszilbalodis #cinema #film #animation #anime #cinemadanimation #filmdanimation #gaming #jeuxvideo #journey #shadowofthecolossus #ico #fumitoueda #evasion #experienceimmersive #festivaldufilmdanimationdannecy #characterdesign