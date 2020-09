«Super Mario Oddysey», le «Super Mario» de la Switch (sinon c'est pas une vraie console Nintendo) — NIntendo

Ce n’est pas la première fois qu’un projet d’adaptation animée de Mario au cinéma est évoqué. Et non, on ne parle pas du film maudit de 1993 avec Bob Hoskins et Dennis Hopper. C'était en 2017, et plusieurs sources (Variety, Wall Street Journal) relayaient une rumeur selon laquelle Nintendo s’associerait au studio Illumination (Moi, moche et méchant, Les Minions) pour porter leur mascotte sur grand écran. C’est maintenant officiel, enfin presque, puisque le projet est cité dans un document à destination des investisseurs, avec même une date de sortie. Enfin une année : 2022. Reste à voir les premières images, les premiers designs, et espérer qu’ils ne nous fassent pas une «Sonic».

Nintendo a sorti un document destiné à ses investisseurs où l’on apprend que le film Mario par Illumination sortira bel et bien en 2022 et d’autres projets « visuels » (j’imagine séries TV et films) sont prévus pour 2023 et au-delà !

Un p’tit film Zelda serait bien cool ! pic.twitter.com/MskP5e5EEm — Kayane (@Kayane) September 16, 2020

Ce film serait d’ailleurs le premier et pas le dernier, car le même document parle d’une « expansion du contenu visuel » à partir de 2023… et au-delà ! Quels autres héros et héroïnes de Nintendo verriez-vous sur grand écran ? A part Link, car un film Zelda est bien sûr une obligation.