C’est la consécration pour Chloé Zhao. La réalisatrice américaine a remporté samedi soir le Lion d’or à la Mostra de Venise pour son film Nomadland. Dans ce road-trip mélancolique, l’actrice aux deux Oscars Frances McDormand s’est glissée dans la peau d’une femme brisée qui plaque tout pour vivre dans un van, son « rêve américain ».

see you down the road. #Nomadland, a film by Chloé Zhao starring Frances McDormand.

In theaters December 4.