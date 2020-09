RENCONTRE Clémence Poésy et Félix Moati sont à Deauville ce mercredi pour présenter « Résistance », film émouvant sur Marcel Marceau pendant la guerre

Clémence Poésy et Félix Moati à l'hôtel Normandy pendant Deauville 2020 — C.Vié

Clémence Poésy et Félix Moati se donnent la réplique dans « Résistance » où l'on découvre que Marcel Marceau a sauvé des enfants juifs en 1942.

Les deux acteurs français ont tous les deux tourné avec de grands réalisateurs américains.

A Deauville ce mercredi, ils se réjouissent de retrouver le public et les salles de cinéma.

Clémence Poésy et Félix Moati sont à Deauville ce mercredi pour présenter Resistance de Jonathan Jabubowicz. Dans le film, les deux acteurs entourent Jesse Eseinberg qui incarne un tout jeune Marcel Marceau . Ce dernier, qui n’est pas encore devenu mime, aidait en 1942 à sauver des enfants juifs des griffes des Allemands.

« Ce film est important parce qu’il montre un aspect méconnu de Marcel Marceau, confie Clémence Poésy à 20 Minutes. J’ignorais totalement ce qu’il avait fait et que ses actions courageuses avaient contribué à façonner son art de mime. »

Avec Félix Moati, l’actrice se réjouit d’être de retour à un endroit où les deux acteurs avaient fait partie du jury Révélations, lui en 2012, elle en 2016.

Leur (s) chouchous (s) deauvillais

Très complices à la ville, les comédiens ont chacun des souvenirs différents de films vus sur les planches. Clémence Poésy cite Whiplash de Damien Chazell et Félix Moati se souvient particulièrement desBêtes du sud sauvage de Behn Zeitlin dont le nouveau film, Wendy, est présenté cette année. « Ce sont des œuvres de jeunes réalisateurs dont Deauville a permis à la carrière de se lancer, commente Félix Moati. Le Festival remplit parfaitement sa fonction de découvreur de talent. »

Clémence Poésy a découvert le cinéma américain avec les comédies musicales et adore Greta Gerwing. Félix Moati est fan de Martin Scorsese, de Woody Allen et de Noah Baumbach Tous deux ont travaillé récemment avec des cinéastes américains au talent plus que confirmé.

Wes Anderson et Christopher Nolan

« Je ne fait qu’une toute petite apparition dans The French Dispatch de Wes Anderson, déclare modestement Félix Moati, mais j’ai déjà vu le film qui est merveilleux. » Clémence Poésy a, quant à elle, un rôle plus conséquent dans Tenet de Christopher Nolan où elle incarne la scientifique qui reçoit le héros au début du film. « Chistopher Nolan est un homme très calme et c’est fascinant de voir qu’il travaille toujours avec les mêmes collaborateurs dont sa femme qu’il connaît depuis l’université », se souvient-elle. Pour autant, l’actrice française n’a pas pris la grosse tête après avoir joué dans le blockbuster qui attire de nouveau le public vers les salles : « Je n’ai eu que deux jours de tournage », raconte-t-elle.

De retour en salle

Ravi de retrouver les salles de cinéma et les fans, le duo estime avoir beaucoup de chance de venir présenter Resistance à Deauville. « Cette communion que représente le fait de se retrouver tous ensemble devant un écran est quelque chose d’unique qui m’avait manqué », reconnaît Félix Moati. Clémence Poésy est aussi impatiente de retrouver le public deauvillais ce mercredi soir. « Les gens sont chaleureux, cela va faire grand bien de les voir réagir pendant le film. » Le public a toutes les raisons d’être touché par cette belle histoire.