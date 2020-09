Il va falloir un zéro faute dans le domaine de la diversité pour espérer remporter le prix du meilleur film. L’Académie des Oscars a annoncé mardi ses nouvelles normes en matière de diversité et d’inclusion, à la fois devant et derrière la caméra.

Selon un tweet publié ce mercredi par Kyle Buchanan, journaliste au New York Times, « à partir des Oscars 2024, un film doit répondre à 2 des 4 normes suivantes pour être éligible au plus grand prix des Oscars ». Le journaliste a également diffusé les règles données par les Oscars. Elles concernent la représentation à l’écran (le casting), l’équipe du film, les opportunités d’apprentissage et de stage proposées par l’industrie et les départements marketing et distribution.

🚨The Oscars just announced their watershed new diversity and inclusion standards for Best Picture.🚨



Starting with the 2024 Oscars, a film must meet 2 of the following 4 standards to be eligible for Oscar’s biggest prize: pic.twitter.com/pTqGmT2yAl