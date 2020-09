L'acteur Tom Cruise — MPI/CapitalPictures/Starface

Comme d’autres blockbusters, le nouveau Mission : Impossible avait vu son tournage interrompu à cause du coronavirus. Un retard qui lui a même coûté un acteur. Mais c’est bon, comme l’a teasé le réalisateur Christopher McQuarrie ce week-end sur les réseaux sociaux, les prises de vue peuvent reprendre. La preuve avec une photo impressionnante d’une rampe de lancement gigantesque sur fond de montagnes enneigées. Le décor d’une prochaine cascade de Tom Cruise​ ? Bien vu ! Enfin, il faut le voir pour le croire.

Après s’être posé sur le sommet du Burj Khalifa, agrippé à un avion-cargo en plein décollage et sauté en parachute à 8 km d’altitude, l’acteur star s’est dit : pourquoi pas se jeter dans le vide avec une moto à fond la caisse ? Et ? Ah et terminer la descente en parachute, le tout filmé par un drone et un hélicoptère. Une journée comme les autres, pour celui qui partira bientôt dans l’espace. Et vous, ça va, comme un lundi ?