Mulan ne sera visible en France qu'à partir du 4 décembre, date de sa mise en ligne sur Disney+. Cependant, ce film, adaptation en prises de vues réelles du long-métrage d’animation du même nom, est déjà disponible sur la plateforme de streaming, dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis.

Depuis vendredi, les abonnés américains à Disney+ peuvent donc voir le film à la condition de débourser 29.90 dollars (soit, environ, 25 euros). Ce n’est pas ce surcoût qui fait grincer des dents les détracteurs de l’œuvre ayant lancé le hashtag #BoycottMulan. Le mot-dièse est l’un des plus mentionnés dans les discussions sur Twitter ce week-end. Ce dimanche midi, il apparaissait dans plus de 59.000 messages. Il est à noter qu’un grand nombre d’internautes le citaient pour s’en étonner ou s’en indigner. Explications.

Il n’a pas fallu attendre 2020 pour qu’un appel à boycotter Mulan soit lancé. Il est apparu durant l’été 2019 après que Liu Yifei, l’actrice incarnant le rôle-titre, a pris position au sujet des manifestations à Hong Kong. La comédienne, née en Chine en 1987 et naturalisée américaine, avait posté le 15 août sur son compte Weibo – l’équivalent chinois de Facebook – le message : « « Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m’attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong ».

Cela faisait alors deux mois que des manifestations, violemment réprimées, demandant davantage de démocratie et l’abandon d’un projet de loi controversé se déroulaient dans cette région semi-autonome de Chine.

« Parce que Disney s’incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j’exhorte tous ceux qui croient aux Droits de l’homme à #BoycottMulan », a tweeté vendredi, jour de la mise en ligne de Mulan, Joshua Wong, l'une des figures du mouvement de protestation hongkongais.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa