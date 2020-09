Fin août, la réalisatrice française Maïmouna Doucouré s’est retrouvée bien malgré elle au cœur d’une polémique. En cause, la manière dont Netflix a promu aux Etats-Unis son film Mignonnes en amont de sa mise en ligne.

La plateforme de streaming avait choisi un visuel présentant les héroïnes du film, des fillettes de 11 ans, dans des poses lascives. A la vue de cette image, la controverse est née de l’autre côté de l’Atlantique et a enflé : le long-métrage a été accusé de sexualiser des enfants. Or, avec Mignonnes, Maïmouna Doucouré dénonce justement l’hypersexualisation des jeunes filles.

Ok so the Netflix Cuties movie.



I did some research and the director is a French Senegalese Black woman who is pulls from her own experiences as an immigrant and comments on the hyper-sexualization of preadolescent girls.



But look at the original poster vs the Netflix one pic.twitter.com/JVbaa5iueG