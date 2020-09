La réalisatrice et actrice Valérie Lemercier. — OFA/ZOJ/WENN.COM/SIPA Ville : Madrid

Valérie Lemercier s’attaque à Céline Dion. Lundi soir sur le plateau de Quotidien, la réalisatrice était l’invitée de Yann Barthès afin de promouvoir son prochain long-métrage : Aline. Au cinéma en novembre prochain, le film inspiré de la vie de Céline Dion retracera toute la vie de la chanteuse, de ses rêves de petites filles, son mariage avec René, à ses shows ébouriffants à Las Vegas.

[NEWS] Voici "Aline" le prochain film de Valérie Lemercier "Une fiction librement inspirée de la vie de @celinedion " Bientôt au cinéma. pic.twitter.com/S1s0DtBJqQ — CelineDionFansFrance (@CDionFansFrance) August 31, 2020

Après avoir découvert l’affiche d’Aline, où l’on y voit la réalisatrice et actrice sous les traits de la chanteuse, les téléspectateurs de Quotidien ont eu droit aux premières images du film à travers une bande-annonce (à découvrir par ici). Drôle et émouvant, le film promet également une performance bluffante de Valérie Lemercier.

« C’est premier degré »

Elle y incarne la chanteuse adulte, adoptant sa gestuelle et ses mimiques à la perfection, mais aussi la chanteuse enfant, dans une version réduite d’elle-même. Mais attention, il ne s’agit pas d’un film comique, mais d’une forme d’hommage à cette chanteuse au destin et à la carrière extraordinaires. « C’est premier degré, a-t-elle expliqué à Yann Barthès, je ne me moque pas. » Un projet connu de Céline Dion. « Je sais qu’elle veut voir le film, elle a dit "j’espère que ce sera beau"… J’espère qu’il est à la hauteur de ses attentes », a confié Valérie Lemercier. Les premières images donnent en tout cas très envie de découvrir la suite.