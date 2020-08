Drew Barrymore dans "Scream" (1997) — Les Films Number One

Difficile de faire plus court, mais on prend quand même. Dans un teaser de seulement dix secondes, Scream nous en dévoile un peu plus sur le mystère qui entoure le prochain film de la franchise. « On va vous entendre hurler », promet le compte Twitter du long-métrage. Mais pour cela, il faudra prendre son mal en patience. Alors que sa sortie était initialement programmée pour 2021, Scream 5 débarquera dans les salles obscures en janvier 2022. Aux Etats-Unis, ce sera plus exactement le 14 janvier.

Le retour de la saga est très attendu par les fans de slashers, notamment car le casting du film original de 1996 sera de retour. Courteney Cox reprendra son rôle de la journaliste Gale Weathers et David Arquette se glissera à nouveau dans l’uniforme du shérif Dewey Riley. Pour l’heure, on ne sait toujours pas si la star de la saga, Neve Campbell, sera intégrée à la distribution du film.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

Du côté des petits nouveaux, on sait que Jenna Ortega sera de la partie. L’actrice est connue pour ses rôles dans les séries Harley, le cadet de mes soucis, Jane The Virgin et You. Il y aura également du changement aux manettes du film à la suite de la mort de Wes Craven, le réalisateur des quatre premiers volets. La version de 2022 sera réalisée par Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Le tournage devrait débuter d’ici la fin de l’année.