L'actrice Yifei Liu à la première européenne de "Mulan" à Londres en mars 2020. — Joel C Ryan/AP/SIPA

Après plusieurs reports à cause de la crise sanitaire, Disney avait finalement décidé de sortir Mulan, son prochain blockbuster et adaptation live du classique de l’animation, directement sur sa plateforme Disney+. Directement mais pas gratuitement, puisque les utilisateurs devront débourser 29,99 dollars, en plus de l’abonnement mensuel.

La date de sortie était fixée au 4 septembre pour l’Amérique du Nord, l’Océanie et plusieurs pays d’Europe, comme le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne… Le journal américain Variety a même détaillé combien il en coûtera pour chaque pays , et précisé que l’achat pourra se faire sur le site de Disney+ mais également via l’application Disney+ sur iOS, Android et Roku. Et la France alors ?

Une sortie en salle ?

Il faudra attendre. Le Parisien a appris ce mardi auprès de Disney France que Mulan ne sera pas disponible la semaine prochaine en France, et que « le film sera diffusé plus tard, à une date qui reste à fixer ».

En salle, comme en Chine ? Il est normal d’y penser, d’espérer, mais ce ne serait pas la première fois qu’un film Disney + sort à des dates différentes aux Etats-Unis et en France, comme Le Seul et unique Ivan, disponible depuis le 21 août outre-Atlantique mais attendu pour le 11 novembre dans l’Hexagone.