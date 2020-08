Robert Pattinson incarne un Batman torturé, oui, encore un — Warner Bros. Pictures

Il était le film le plus attendu du DC FanDome, allez, avec le Justice League de Zack Snyder. The Batman a clôturé l’événement virtuel organisé par Warner et DC ce samedi, et s’est – enfin – dévoilé avec une vraie bande-annonce. Le réalisateur avait déjà teasé Robert Pattinson en costume, ainsi que le logo et un artwork qui sonnaient comme des notes d’intention (rouges, très rouges), mais il était temps de voir ce nouveau Batman en action.

Un Batman des débuts

Et noir, c’est noir. Après la trilogie The Dark Knight et Batfleck, on reste dans une approche réaliste, pluvieuse, torturée du super-héros créé par Bob Kane et Bill Finger. Robert Pattinson y interprète un Bruce Wayne encore jeune dans sa mission de justicier masqué, qui collabore avec la police et le commissaire Gordon (Jeffrey Wright), jusqu’à ce qu’un meurtre mystérieux questionne ses valeurs et expose la corruption de Gotham.

Le trailer du DC FanDome semble confirmer que l’Homme-mystère (Paul Dano) sera le grand méchant de l'histoire, mais offre également un aperçu de Zoë Kravitz en Catwoman et Colin Farrell, méconnaissable, en Pingouin. Le tournage, arrêté à cause du coronavirus et avec seulement 25 % du film en boîte, doit reprendre en septembre, pour une sortie prévue au 29 septembre 2021.