Après les révélations sur Twitter de Ray Fisher, l’interprète de Cyborg sur les conditions de tournage de Justice League, l’acteur a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle des studios Warner sur l’attitude du réalisateur Joss Whedon afin de recueillir des témoignages auprès d’autres membres de l’équipe.

L’interprète de Cyborg a expliqué sur Twitter que cette enquête permettrait d’« aller au cœur de l’environnement toxique et abusif » créé lors des reshoots de Justice League.

After 5 weeks of interviews with various cast/crew, @WarnerMedia has officially launched an independent third-party investigation to get to the heart of the toxic and abusive work environment created during Justice League reshoots.



This is a MASSIVE step forward!



(1/2)