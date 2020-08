Après «Le Crime de l’Orient-Express», Kenneth Branagh reprend la caméra et le rôle d'Hercule Poirot pour «Mort sur le Nil» — Capture écran 20th Century Studios

Il l’avait annoncé. L’acteur et réalisateur Kenneth Branagh n’allait pas s’arrêter à adapter une seule enquête d’Agatha Christie, Le Crime de l’Orient-Express en 2017. Il ne serait même pas contre créer une sorte d'Agatha Christie Universe à la Marvel et DC ? Pour l’instant, Kenneth Branagh se « contente « d’adapter Mort sur le Nil, et c’est logique, puisqu’il s’agit de la suite du Crime de l’Orient-Express et d’une nouvelle aventure d’Hercule Poirot. Le cinéaste garde le rôle – et l’accent – de l’enquêteur, et surtout, réunit une nouvelle fois un casting quatre étoiles, comme le montre la première bande-annonce.

Le crime n'était que le début. #MortsurleNil, dès le 21 octobre au cinéma. pic.twitter.com/hCOr8c2h48 — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) August 19, 2020

Armie Hamer, Gal Gadot et Emma Mackey de Sex Education forment le triangle amoureux central auquel duquel tourne le meurtre et gravite également Anne Bening, Russel Brand, Rose Leslie de Game of Thrones, Letitia Wright de Black Panther… Le film est prévu pour le 21 octobre dans les salles françaises.