«One The Rocks», le nouveau film de Sofia Coppola, avec Bill Murray et Rashida Jones — A24 / Apple

Trois ans après son dernier film, Les Proies, mais surtout 16 ans après le culte Lost in Translation, la réalisatrice Sofia Coppola revient avec un nouveau film… et Bill Murray. L’acteur est en effet la vedette d’On The Rocks, l’histoire d’une jeune mère (Rashida Jones, vue dans Parks and Recreation) qui renoue avec son vieux père playboy (Bill Murray donc) alors que son mari (Marlon Wayans) est très (trop ?) absent. La première bande-annonce a été dévoilée par le studio indépendant A24, et de Tokyo à New York, on peut sentir une vibe Lost in Translation. A confirmer lors de sa sortie en octobre au cinéma et sur Apple TV+ aux Etats-Unis – pas encore d’information pour la France.

Bill and Rashida are the father-daughter duo we never knew we needed. Watch Sofia Coppola’s #OntheRocks, an Apple Original Films and @A24 release. Coming in October. https://t.co/1fIS9xcvQb pic.twitter.com/SaOkAj3xFT — Apple TV (@AppleTV) August 19, 2020

On The Rocks est l’une des premières productions cinématographiques d’Apple, qui a signé un deal de plusieurs films avec A24, et la première collaboration de Sofia Coppola avec une plate-forme. Une autre est d'ores et déjà prévue, l’adaptation en série du livre Les beaux mariages de l’autrice américaine Edith Wharton, toujours pour Apple TV+.