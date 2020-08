Martin Scorsese signe un contrat avec Apple TV +

DEAL Martin Scorsese vient de signer un accord pluriannuel pour des projets de films et de télévision que le cinéaste produira et réalisera pour Apple TV +

Martin Scorsese au festival de Marrakech fin 2018. — Laurent VU/SIPA

Après un passage remarqué sur Netflix avec The Irishman,, Martin Scorsese vient de signer un accord pluriannuel pour des projets de films et de télévision que le cinéaste produira et réalisera pour Apple TV+ via sa société Sikelia Productions, selon les informations du site américain Deadline.

La collaboration va démarrer avec Killers of the Flower Moon, l’adaptation par Eric Roth du livre de non-fiction de David Grann portée par Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film est en préproduction et le tournage devrait débuter en février en Oklahoma.

Martin Scorsese aurait demandé un budget pharaonique à la Paramount pour ce film, ce qui aurait remis en cause l’accord qu’il avait avec ce studio, surtout après l’échec du magnifique Silence au box-office (23 millions de recettes pour un budget d’environ 46 millions).

Un long-métrage au budget pharaonique

Apple TV+ a remporté une enchère avec le retour sur le marché du film de plus de 180 millions de dollars, doublant Netflix et d’autres studios, et devenant ainsi le producteur du long-métrage. La distribution à l’international sera toujours assurée par la Paramount, assurant un passage en salles avant sa diffusion sur la plateforme de SVOD. Killers of the Flower Moon devrait être disponible en 2021.

La plateforme de la firme à la pomme continue ainsi d’enrichir son écurie de talents. Apple a déjà conclu des accords avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Davisson d’Appian Way, Green Door Pictures d’Idris Elba et Scott Free Productions de Ridley Scott.