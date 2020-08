L'acteur Dwayne Johnson. — Willy Sanjuan/AP/SIPA

Belle année pour Dwayne Johnson. Selon Forbes, « The Rock » est l’acteur le mieux payé au monde, pour la deuxième année consécutive (les actrices figurent dans un autre classement). Du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, il a empoché la coquette somme de 87.5 millions de dollars.

Comme l’explique Forbes, une grande partie de ce pactole provient de Netflix et de son contrat pour le long-métrage Red Notice, qui devrait être disponible à l’automne sur la plateforme. En tant que tête d’affiche, Dwayne Johnson a touché 23.5 millions de billets verts. Une autre partie de ses gains est issue de son partenariat avec l’équipementier Under Armour, pour qui il a créé sa ligne.

Netflix enrichit les acteurs

A la deuxième place du podium, on retrouve Ryan Reynolds avec 71.5 millions de dollars. Tout comme The Rock, l’acteur doit une grande partie de sa fortune cette année à Netflix pour les films Red Notice (il est lui aussi à l’affiche), ainsi que pour Six Underground, réalisé par Michael Bay en 2019, et disponible sur la plateforme. Aux 3e et 4e places se classent ensuite Mark Wahlberg (58 millions), puis Ben Affleck (55 millions).

A la 6e place du classement Forbes se trouve Akshay Kumar, le seul acteur de Bollywood dans ce top 10. Parmi ses 48 millions de dollars, une partie lui provient notamment de la série The End pour Amazon Prime Video.