Un nouveau « Dirty Dancing » avec Jennifer Grey est en route

NOSTALGIE Le film culte aura droit à une suite, plus de trente ans après sa sortie

Jennifer Grey va produire la suite de — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Dirty Dancing aura donc une suite. Comme le rapporte Deadline, la société de production Lionsgate planche actuellement sur le sequel du film culte avec Patrick Swayze et Jennifer Grey, plus de 33 ans après sa sortie. Il sera réalisé par Jonathan Levine, le réalisateur de Warm Bodies en 2013.

« Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient », a expliqué Jon Feltheimer, le PDG de Lionsgate. Et bonne nouvelle, Jennifer Grey sera de la partie, en tant que productrice, mais aussi en tant qu’actrice.

Un remake et une mini-série

Ce n’est pas la première fois que des studios tentent de donner une seconde vie à Dirty Dancing. C’est ainsi qu’à vu le jour Dirty Dancing 2 en 2004, un projet qui transposait l’histoire du film culte à la Havane, mais sans Jennifer Grey. Et en 2017, ABC a lancé une mini-série de trois épisodes avec les acteurs Abigail Breslin et Colt Prattes dans les rôles de Bébé et de Johnny Castle.