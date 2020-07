Alan Parker en 2013 — CARL COURT / AFP

Le réalisateur Britannique, Alan Parker, est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Il était l’auteur de nombreux films à succès, parmi lesquels Midnight Express en 1978, Fame en 1980 ou Mississippi Burning en 1988.

Né à Londres le 14 février 1944, Alan Parker, dont la filmographie comporte également Evita et The Commitments, a succombé à une « longue maladie », selon une porte-parole mandatée par sa famille.

Un « extraordinaire talent »

Au total, ses oeuvres ont remporté 19 Baftas, 10 Golden Globes et 10 Oscars. L’académie des Oscars a rendu hommage dans un tweet à un « caméléon », un « extraordinaire talent » qui « nous manquera beaucoup ».

Alan Parker avait commencé sa carrière dans la publicité. Il a réalisé en 1975 son premier long-métrage, « Bugsy Malone », une parodie musicale des films de gangsters des années 1930, interprété par des enfants.

Son deuxième film, « Midnight Express » (1978), une plongée dans le calvaire d’un jeune Américain incarcéré dans une prison turque après avoir tenté de quitter la Turquie avec du haschisch, a remporté deux Oscars, six Golden Globes et quatre Baftas.

Il a réalisé en 1981 « Pink Floyd – The Wall », un film devenu culte auprès des fans de ce groupe de rock britannique. Son dernier grand succès remonte à 1996 avec Evita, un film musical dans lequel Madonna incarne l’actrice et femme politique argentine Eva Peron.

Un cinéaste « vif, brillant, prolifique »

L’ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob a salué un cinéaste « vif, brillant, prolifique » et un « esprit sarcastique ». David Puttman, qui a produit plusieurs des films d’Alan Parker, a rendu hommage à celui qui était son « plus vieil et plus proche ami » et qui l’a « toujours impressionné par son talent ».

« Ma vie et celle de beaucoup d’autres personnes qui l’ont aimé et respecté ne seront plus jamais les mêmes », a-t-il ajouté. Alan Parker laisse son épouse Lisa Moran-Parker, cinq enfants et sept petits-enfants.