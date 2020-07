Olivia de Havilland était l'une des comédiennes les plus connues de l'âge d'or d'Hollywood. — Thibault Camus/AP/SIPA

Elle venait tout juste de fêter son 104e anniversaire. L’actrice Olivia de Havilland, icône d’Hollywood et révélée au grand public pour sa prestation dans Autant en emporte le vent, est décédée à Paris ce dimanche selon la BBC et Entertainment Weekly. Une information confirmée par son agente américaine Lisa Goldberg : « Dame Olivia de Havilland est décédée pacifiquement de causes naturelles », a-t-elle déclaré dans un communiqué au sujet de la comédienne deux fois primée par l’Oscar de la meilleure actrice.

Installée en France depuis plus de soixante ans, Olivia de Havilland a obtenu en 1939 le second rôle d’un des films les plus mythiques du cinéma outre-atlantique : Autant en emporte le vent de Victor Fleming. Elle y incarnait la vertueuse Melanie Hamilton, la prétendante d’Ashley Wilkes dont est follement éprise Scarlett O’Hara (Vivien Leigh). Elle décroche à cette occasion sa première nomination aux Oscars. Née au Japon le 1er juillet 1916 de deux parents britanniques, Olivia de Havilland était l’une des dernières étoiles du mythique âge d’or du cinéma américain.

Standing-ovation en 2003

Installée en Californie dès 1919 avec sa mère et sa non moins célèbre sœur cadette, Joan Fontaine – devenue elle aussi actrice et égérie d’Hitchcock - Olivia se dirige vers l’enseignement, mais en 1934, le réalisateur Max Reinhardt la remarque alors qu’elle se produit avec une troupe amateur dans Le Songe d’une nuit d’été. Sa carrière est lancée, et l’actrice signe un contrat de 5 ans avec la Warner.

Olivia de Havilland, 1916-2020.

Un siècle de cinéma... pic.twitter.com/tYHDPA7hKi — La Cinémathèque (@cinemathequefr) July 26, 2020

Passée à côté de la précieuse statuette Pour autant en emporte le vent, elle la décrochera à plusieurs reprises des années plus tard. En 1947, elle obtient l’Oscar de la meilleure actrice pour A chacun son destin, puis un Golden Globe en 1950 et un Oscar la même année pour son rôle dramatique dans L’Héritière.

Cinquante années plus tard, en 2003, c’est à une autre cérémonie des Oscars qu’Olivia de Havilland sera acclamée. Elle y apparaît avec le thème musical d’Autant en emporte le vent et une standing-ovation de toute la profession rend hommage à son incroyable carrière (50 ans, 49 films) et à cette légende du cinéma. Elle était l’actrice la plus âgée au monde à avoir reçu un Oscar.