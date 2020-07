KA-CHING ! Avec un budget de près de 200 millions de dollars, « The Gray Man » sera plus cher que « The Irishman » de Martin Scorsese

Ryan Gosling et Chris Evans, prochaines têtes d'affiche de Netflix — Shutterstock/Magnus Sundholm/REX/SIPA

Il a fallu aligner les zéros pour s’offrir le film qui s’annonce comme le plus gros blockbuster de Netflix. Alors que la plateforme américaine avait déboursé 160 millions de dollars pour s’offrir Martin Scorsese et The Irishman en 2019, les enchères ont grimpé pour Joe et Anthony Russo, les deux frères réalisateurs à qui l’on doit Avengers: Endgame. Selon le site Deadline, leur prochain film intitulé The Gray Man sera doté d’un budget de près de 200 millions de dollars. Il s’agit du long-métrage le plus cher jamais produit par le service de streaming.

Outre son coût pharaonique, le film des frères Russo devrait également faire parler de lui grâce à son casting. Dans les deux rôles principaux, on retrouvera Ryan Gosling et Chris Evans. Le premier incarnera Gentry, ancien agent de la CIA devenu tueur à gages, et le second sera Lloyd Hansen, l’un de ses anciens acolytes qui le traque autour du monde. Le scénario de The Gray Man est adapté du roman éponyme de Mark Greaney paru en 2009.

« Le but du film est d’entrer en compétition avec tous les films qui sont au cinéma, et la chance de pouvoir le faire avec Ryan Gosling et Chris Evans est un honneur pour nous », a indiqué Joe Russo. Les deux réalisateurs désireraient même créer une saga à la James Bond. « L’idée est de créer une franchise et d’imaginer un univers entier, avec Ryan au centre du projet », a-t-il précisé. Le tournage devrait débuter à Los Angeles en janvier prochain.

