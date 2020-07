Emmanuelle Devos dans «Les Parfums» de Grégory Magne — Pyramide distribution

S’il n’y a pas de blockbusters américains dans les salles cet été, les comédies françaises sont légion.

Humour acerbe ou potache, pour les adultes, les ados, les enfants ou toute la famille : ​20 Minutes a sélectionné huit films incontournables de l’été pour retrouver le sourire.

On a bien besoin de rire cet été et le cinéma a tout ce qu’il faut pour stimuler nos zygomatiques. Tous les films ne pratiquent pas le même humour et ne conviennent pas à tous les publics. 20 Minutes a donc puisé dans ses éclats sourires et éclats de rire favoris pour sélectionner huit comédies incontournables de l’été.

« Les Parfums » fait sentir bon !

Les Parfums de Grégory Magne réunit Emmanuelle Devos et Grégory Montel autour d’une profession méconnue. « Nez » pour parfumeur, l’héroïne a du flair pour créer des fragrances, moins pour mener sa vie. On respire la fantaisie en compagnie de ce duo aux duels réjouissants. (Déjà en salle depuis le 1er juillet).

« Tout simplement noir » fait bosser les cellules grises

Jean-Pascal Zadi, auteur et acteur de Tout simplement noir, cosigne ce faux documentaire qui se penche sur la condition des Noirs dans la France d’aujourd’hui. Il réunit des stars autour de lui pour une fantaisie hilarante aussi virulente contre le racisme que porteuse d’un message solidaire. (Sortie le 8 juillet).

Épaté par #Toutsimplementnoir.



Le côté documenteur a ses limites, mais l'écriture est vraiment canon.



Tout le monde s'en donne à cœur joie (Lucien Jean-Baptiste bordel) tout en grattant bien comme il faut les questionnements identitaires hexagonaux.



Et c'est drôle. pic.twitter.com/zRSUlOy5p8 — Simon Riaux (@SimRiaux) June 30, 2020

« L’aventure des Marguerite » fait voyager dans le temps

Deux ados échangent leur place dans L'Aventure des Marguerite, conte de Pierre Coré. L’une quitte 2020 pour 1914 et l’autre la remplace dans la France d’aujourd’hui. Des découvertes qui vont leur faire un bien fou, tout comme au public aussi emporté dans leurs aventures familiales abracadabrantes. (Sortie le 14 juillet).

Dans #LAventureDesMarguerite, Marguerite vit en 1942, Margot en 2020. Et elles vont échanger leur place !



Et vous, vous préférez le style de 1942 ou celui de 2020 ?



Rendez-vous le mardi 14 juillet au cinéma ! pic.twitter.com/wHhdO8NBMS — Pathé Films (@PatheFilms) July 4, 2020

« Adorables » fait aimer ses parents

Les disputes d’une maman jouée par Elsa Zybzerstein avec sa fille de 14 ans partent en vrille dans Adorables de Solange Cicurel. Si Lucien Jean-Baptiste peine à compter les points entre les deux furies, le spectateur sort gagnant de cette comédie qui vous fera trouver vos enfants comme vos parents très fréquentables (Sortie le 22 juillet).

«T’as pécho ? » fait aimer les ados

Sous ce titre pas très sexy, Adeline Picault dissimule une étude assez fine de la drague et de la sexualité vues par des adolescents pas vraiment délurés. Ramzy Bedia et Vincent Macaigne campent des adultes aussi mal dans leur peau que les gamins. Très réussi, T'as pécho ? est aussi drôle que bien observé. (Sortie le 29 juillet).

«Les blagues de Toto » fait aimer les écoliers

Les blagues de Toto de Pascal Bourdiaux vaut largement mieux que son affiche. Conçu pour plus jeunes spectateurs, ce délire s’inspire de la bande dessinée de Thierry Coppée. Il comblera le cancre qui sommeille en chacun d’entre eux par son humour bon enfant et ses vannes accessibles à toutes les générations. (Sortie le 5 août).

«Nana et les filles du bord de mer » fait aimer Internet

Dans Nana et les filles du bord de mer de Patricia Bardon s’amuse au jeu de l’amour et du hasard entre rencontres virtuelles sur Internet et corps à corps sur la plage. La subtilité de l’approche entre absurde et réalité fait de cette fantaisie un petit bijou délicatement atypique. A découvrir absolument. (Sortie le 12 août).

🔵 C’est le 12 août que sortira sur grand écran la comédie balnéaire que #PatriciaBardon a tourné au Crotoy : «Nana et les Filles du bord de mer». Une drôle de farandole des corps qui se cherchent et des cœurs à prendre, au rythme des clics sur internet et des chansons de #Arno pic.twitter.com/ORrafTdd21 — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) June 29, 2020

« Enorme » fait aimer les enfants

Pas facile d’accepter sa grossesse quand on ne veut pas d’enfant et que votre mari vous a fait un bébé dans le dos. Enorme de Sophie Letourneur torpille bien des idées reçues sur l’instinct maternel en s’appuyant sur le duo Marina Foïs et Jonathan Cohen. De l’humour féroce pour se consoler de la rentrée. (Sortie le 2 septembre).