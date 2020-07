Nicolas Bedos réalise le troisième épisode de — Marco Provvisionato / IPA/SIPA

Les prochaines aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath se dévoilent. Dans une interview accordée à Première, Nicolas Bedos a révélé quelques éléments de l’intrigue du prochain volet de OSS 117, dont la sortie est prévue le 3 février prochain.

Mené par Jean Dujardin et Pierre Niney, Alerte rouge en Afrique noire se déroulera dans les années 1980 dans un « régime de la Françafrique ».

« C’est gonflé »

Comme l’explique Nicolas Bedos, dans ce nouveau film, OSS 117 « est allé sauver un régime de la Françafrique dans les années 1980 et aider le président à prendre le dessus sur les rebelles. C’est un mauvais combat. Et il va le perdre ».

Pour le réalisateur, « il y a quelque chose de frondeur dans ce projet » écrit par Jean-François Halin et Michel Hazanavicius. « C’est gonflé. Ça fait un peu peur. J’ai passé deux trois ans de ma vie à la télévision à me faire un peu peur et là je me fais peur comme avant », a-t-il ajouté.