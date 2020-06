PRIVILEGES Les séries « Central Park » et « Big Mouth » ont recasté leurs personnages métis, Missy et Molly, qui étaient doublés par Jenny Slate et Kristen Bell

Les personnages de la série « Big Mouth », avec au centre Missy. — Netflix

Vous connaissez peut-être Jenny Slate de visu, ou sinon sa voix : elle joue Missy dans la série Big Mouth, sur Netflix. Plus pour longtemps : l’actrice blanche a annoncé avoir jeté l’éponge, affirmant ne plus pouvoir jouer la voix d’un personnage noir.

« Au début, je me suis dit que ce serait possible de jouer Missy car sa mère est juive et blanche – comme moi (…) Mais Missy est aussi noire, et les personnages noirs d’une série animée doivent être joués par des acteurs noirs », a-t-elle expliqué mercredi dans un post sur Instagram.

Kristen Bell reconnaît son « privilège »

Les quatre co-créateurs de la série se sont excusés d’avoir initialement casté une personne blanche pour cette voix. Ils ont promis d’embaucher une personne noire.

Le même jour, l’actrice Kristen Bell, qui fait la voix de Molly dans Central Park, sur Apple TV, a annoncé qu’elle laissait tomber le rôle, affirmant avoir manqué de discernement sur un « privilège flagrant ». L’actrice va toutefois rester dans la série, mais fera la voix d’un autre personnage.