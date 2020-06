MUSIQUE La Fête de la musique s'adapte à la crise, avec un show télé et limité à Bercy, des concerts dans les bars mais pas dans la rue, et le virtuel à la rescousse

Contraintes sanitaires et distanciation sociale donnent le « la » de la Fête de la musique, dimanche, avec un petit évènement, puisqu’un public limité pourra assister à Bercy à un concert réunissant une quarantaine d’artistes pour un show diffusé sur France 2. « Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques sans créer d’attroupement à proximité », détaille le ministère de la Culture dans un communiqué.

40 artistes et 2.000 spectateurs à Bercy

Ce sera le cas pour l’émission de France Télévisions, le 19 juin, Tous ensemble pour la musique en direct de Bercy avec une quarantaine d’artistes de la scène française et des spectateurs. « Paris étant passé en zone verte, les salles de spectacle sont autorisées à accueillir jusqu’à 5.000 personnes dans des conditions sanitaires très strictes, explique Nicolas Dupeux, le patron de l’AccorHotels Arena dans Le Parisien. Nous avons choisi d’être responsables et d’en recevoir 2.000 ce vendredi ». Un siège sera laissé vide tous les deux sièges et le port du masque sera obligatoire. Les billets sont gratuits. Vianney, Claudio Capeo, Pascal Obispo, Tryo, Salvatore Adamo, Benabar, Tom Leeb, Antoine Elie, Garou ou LEJ sont notamment à l’affiche.

Concerts spontanés interdits

Par ailleurs, les rassemblements « de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés, rappelle le ministère. Néanmoins, les manifestations sur la voie publique peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire, avec une autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le Maire ». Pour les bars, cafés et restaurants, « l’organisation de concerts relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique », insiste le ministère.

Tous en chœur à 20h

Pour « saluer l’ensemble des soignants, des concerts réservés aux patients et personnels soignants et à leurs familles seront organisés dans des hôpitaux » de plusieurs régions avec des artistes tels que Tim Dup, Cyril Mokaiesh ou encore Angélique Kidjo. Jean-Michel Jarre présentera Seuls ensemble à 21h30, un concert en réalité virtuelle depuis son studio, durant lequel il « pourra être simultanément présent sous forme d’avatar devant un public d’avatars du monde entier ». Une performance notamment retransmise sur les chaînes YouTube du ministère de la Culture et de la star.

Tous les musiciens, amateurs ou professionnels, sont par ailleurs invités à interpréter ou réinterpréter Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson, le 21 juin au même moment, juste après 20h, chacun chez soi, sur son balcon ou à sa fenêtre, dans son jardin ou dans sa cour, sur les réseaux sociaux.