L’Etrange Festival 2020 au bien lieu du du 2 au 13 septembre à Paris

Après avoir multiplié les annonces d'annulation de festivals culturels pour ce printemps et cet été, quel plaisir d’écrire que c’est bon, un festival est maintenu. En effet, L'Etrange Festival, rendez-vous incontournable des fans de films de genre, du cinéma déviant et autres joyeusetés, aura bien lieu à la rentrée. « Cela fait des semaines que vous vous posez la question, que vous n’en dormez plus. Vous ne cessez de vous demander : le festival de cinéma de genre incontournable de la rentrée, L’Étrange Festival, aura-t-il lieu ?, peut-on lire dans un communiqué. C’est avec un mélange de soulagement et de joie que nous vous annonçons que la 26e édition de L’Etrange Festival se déroulera bien du 2 au 13 septembre 2020 au Forum des Images à Paris ».

L’Etrange Festival n’est pas le seul, le festival du film francophone d’Angoulême a aussi confirmé sa tenue du 28 août au 2 septembre, et accueillera la Semaine de la critique de Cannes. Quant à l’accueil du public, le délégué général du festival, Dominique Besnehard, expliquait à France info s’appuyer sur l’expérience des exploitants dont les salles rouvrent le 22 juin, et réfléchir à un système de réservations, pour éviter les longues files d’attente. Enfin, si les règles sanitaires n’ont pas changé, avec l’espoir qu’elles s’assouplissent d’ici la rentrée.