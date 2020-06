View this post on Instagram

#OuvertureOfficielle 🎉 Nous déclarons officiellement ouverte la 44e édition du Festival d'Annecy et première édition en ligne ! 🙌 Profitez du meilleur de l'animation chez vous, avec toute la sélection officielle accessible sur la plateforme Annecy Online. On vous souhaite de nombreux échanges et de très belles découvertes au fil de cette édition inédite. Bienvenue à Annecy 2020 Online et bon Festival à tou·te·s ! ------------------------------------- #OfficialOpening 🎉 We officially declare the 44th edition of the Annecy Festival open, and for the 1st time ever online! 🙌 Enjoy the best of animation from your home, with the entire Official Selection accessible on the Annecy Online platform. We hope you have numerous exchanges and very beautiful discoveries in the course of this unique edition. Welcome to Annecy 2020 Online and enjoy the Festival everyone!