Robert Pattinson et John David Washington sont à l'affiche de « Tenet » — Melinda Sue Gordon, Warner Bros. Entertainment Inc.

À partir du 22 juin, toutes les salles de cinéma vont enfin pouvoir ouvrir leurs portes. Les Français pourront retrouver l’ambiance des salles obscures (et l’odeur du pop-corn) devant des films sortis avant le début du confinement. Mais qu’en est-il des nouveautés ? Warner Bros n’a pas de bonnes nouvelles pour plusieurs de ses sorties les plus attendues.

Le prochain blockbuster de Christopher Nolan, Tenet, devait initialement sortir le 17 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France. Finalement, il faudra attendre deux semaines supplémentaires, jusqu’au 31 juillet, pour le découvrir outre-Atlantique. Pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été communiquée pour le territoire français.

« Ces derniers mois, nous avons tenu informé Warner Bros sur notre travail en vue de la réouverture des salles en accord avec les recommandations sanitaires gouvernementales, et nous attendons avec impatience que le public puisse savourer Tenet dans nos cinémas partout dans le monde le 31 juillet », a déclaré la National Association of Theatre Owners, qui réunit la plupart des propriétaires des salles de cinéma aux Etats-Unis.

Près d’un an de retard pour Matrix

Afin de laisser le champ libre pour un succès mondial à Tenet, Wonder Woman 1984 pâtit également de la crise du coronavirus. Ce film réussit même l’exploit de voir sa date de sortie décalée pour la troisième fois. Après décembre 2019, juin 2020 puis août 2020, il faudra désormais attendre la date du 2 octobre (aux Etats-Unis) pour découvrir les aventures de la superhéroïne.

Ces deux films ne sont pas les seuls à voir leur sortie repoussée. Godzilla vs Kong de Adam Wingard sera à l’affiche six mois plus tard que prévu, à partir du 21 mai 2021. C’est encore pire pour Matrix 4, qui prend quasiment un an de retard. Initialement attendu le 21 mai 2021, le film de Lana Wachowski ne sortira que le 1er avril 2022.