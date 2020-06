Ferdia Shaw dans «Artemis Fowl» de Kenneth Branagh — Disney+

« Artemis Fowl » a de nombreux points communs avec la saga « Harry Potter ».

Des jeunes héros charismatiques y vivent des aventures magiques et trépidantes.

Le réalisateur britannique Kenneth Branagh signe un premier volet riche en action et en magie.

Il semble évident que le film connaîtra une (ou plusieurs) suites.

Harry Potter n’a qu’a bien se tenir ! Artemis Fowl va faire de l’ombre au sorcier de Poudlard. Ce jeune héros, créé par Eoin Colfer dans une série de romans parus chez Gallimard Jeunesse, est bien parti pour devenir lui aussi une star de l’écran, sous la baguette magique du réalisateur Kenneth Branagh.

Initialement prévu pour être découvert en salle, ce nouveau héros fait finalement ses débuts en sortie mondiale sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 12 juin.

Et 20 Minutes prends les paris de le voir très vite remplacer le magicien de J.K. Rowling dans le cœur des fans d’Harry Potter.

Artemis est un méchant (mais gentil aussi)

Artemis Fowl, joué par Ferdia Shaw, c’est le mélange d’un Fantomas juvénile au teint de pêche et de Gru (le héros de Moi, moche et méchant) mais sans ses Minions. Issu d’une famille de criminels, il est décidé à récupérer son papa (Colin Farrell), kidnappé par des fées. En dépit d’une morale élastique, ce pré-ado bien coiffé est bien mignon quand même, l’histoire étant destinée au jeune public.

Artemis est bien entouré

Quand le méchant est aussi le gentil, il faut lui trouver des acolytes et des adversaires à sa hauteur. Une intrépide petite fée ailée (craquante Lara McDonnell), un géant qui se prend pour un nain (Josh Gad en mode farfelu) et une enchanteresse autoritaire (Judi Dench avec des oreilles pointues) s’en donnent à cœur joie pour composer des personnages fantaisistes. Tout est prévu pour que le spectateur soit heureux à l’idée de les revoir dans d’autres histoires.

Artemis vit dans un monde original

Eoin Colfer a bien digéré diverses influences pour créer un univers qui ne ressemble à aucun autre. Il y a du Kingsman en moins violent et du Men in Black sans extraterrestres dans ce divertissement conçu pour amuser et faire gentiment frissonner. Film d’action et d’espionnage, comédie féerique et histoire de famille, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Un mélange de genres bien dosé, valorisés par une mise en scène dynamique, avec des effets spéciaux et des grands sentiments… Cela vous rappelle quoi ? Harry Potter, bien sûr !

Artemis sait qu’il a de l’avenir

Il est très vite clair qu’Artemis Fowl sera de retour à l’écran. Kenneth Branagh et des scénaristes ouvrent de nombreuses portes donnant envie au spectateur de s’engouffrer pour en savoir plus sur le héros et ses proches. Comme il existe déjà huit romans mettant le petit génie du Mal en vedette, on n’a pas besoin de boule de cristal pour se dire qu’on devrait le revoir bientôt à l’écran. On lui souhaite le même succès et la même longévité qu’à Harry Potter.