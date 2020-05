John David Washington dans « Tenet » de Christopher Nolan — Warner Bros.

Christopher Nolan joue (encore) avec le temps. Souvent dans sa filmographie, le réalisateur s’est amusé à allonger, déformer et retourner le passé, le présent et le futur, que ce soit dans Memento, Inception ou encore Interstellar. Rebelote avec Tenet, son prochain long-métrage, qui plongera les spectateurs dans le monde de l’espionnage et de l’inversion de l’espace-temps, dans lequel les personnages tenteront d’empêcher une troisième guerre mondiale.

Au casting, on retrouvera John David Washington, fils de Denzel Washington, déjà vu dans BlacKkKlansman, mais aussi Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Clémence Poésy. Le réalisateur a décrit ce film comme « le plus ambitieux de [sa] carrière » et y a mis les moyens. Avec un budget de 200 millions de dollars, le tournage s’est déroulé dans sept pays à travers le monde, dont l’Estonie, l’Italie, l’Irlande et l’Inde.

Sortie prévue le 22 juillet (pour le moment)

Si les sorties des longs-métrages de Christopher Nolan sont toujours un événement, le cinéaste britannique a un poids supplémentaire sur les épaules cette année. Marquée par la crise du coronavirus, l’industrie cinématographique compte sur la sortie de blockbusters pour sortir la tête de l’eau.

Prévu pour être projeté à partir du 17 juillet 2020 aux Etats-Unis et du 22 juillet en France, la bande-annonce de Tenet n’indique pas de date de sortie. Pour cela, il faudra attendre de connaître la date de réouverture des salles de cinéma, prévue pour « début juillet » selon Franck Riester.