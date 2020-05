Pierre Niney sera à l'affiche du nouveau film de Frédéric Tellier. — : Jacques BENAROCH/SIPA

Stoppés net par la crise du coronavirus, les tournages de films reprennent au compte-gouttes. Le réalisateur Frédéric Tellier, à qui l’on doit Sauver ou périr ou L’Affaire SK1, posera ainsi ses caméras cet été en Bretagne pour tourner son nouveau long-métrage intitulé Goliath. L’acteur Pierre Niney sera notamment au casting du film qui évoquera la question des pesticides à travers le portrait croisé d’un agriculteur, d’un avocat et d’un lobbyiste.

Pour les besoins du tournage, qui se déroulera au mois d’août dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine, la société Single Man Productions recherche des enfants et des adolescents résidant dans la région. Elle recherche notamment deux jeunes actrices pour le rôle de Coline « qui a entre 7 et 9 ans, a grandi à la campagne, est sportive, énergique et très nature » et de Camille « qui a entre 12 et 13 ans, vit dans un milieu citadin plutôt bourgeois et est douce et attachante ».

Un casting organisé par visioconférence

La production recherche également pour de la figuration des adolescents de 14 et 15 ans, des enfants de 7 à 12 ans « ayant des aptitudes aux arts du cirque » et des filles et garçons de 1 à 10 ans « porteurs d’un handicap physique de type malformation congénitale ».

Les jeunes candidats et candidates ont jusqu’au 22 mai pour envoyer leur candidate à l’équipe de production. En raison de l’épidémie du Covid-19, le casting sera organisé par visioconférence.