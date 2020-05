EPIDEMIE Le réalisateur et humoriste Dany Boon écrit le scénario en ce moment même

Dany Boon lors de la soirée des Césars 2018. — VILLARD/NIVIERE/SIPA

Il y a eu l’épidémie, les victimes, le confinement, les masques, Didier Raoult, les conséquences économiques et psychologiques… Et maintenant, un film de Dany Boon. Parmi les conséquences parfois étonnantes de l’épidémie mondiale de coronavirus, celle-ci avait été anticipée, ou crainte, par de nombreux observateurs taquins. L’humoriste et réalisateur a annoncé à RTL qu’il travaillait à l’écriture d’un scénario d’une comédie sur le confinement.

« Nous sommes en train d’écrire une histoire qui raconte la vie d’un immeuble confiné en fait », a confié Dany Boon à RTL. L’humoriste travaille sur ce prochain film avec sa compagne, Laurence Arné, et espère « le tourner d’ici la fin de l’année. » Pour ce faire, Dany Boon a mis en pause son film Le palmier, dont le tournage devait débuter cet été. Une autre comédie inspirée par l’actualité puisqu’elle raconte « l’histoire d’un village qui est en zone blanche et qui cherche désespérément à ce qu’on installe la 5G dans leur commune. »

Dans un registre moins « rigolo », Dany Boon s’est aussi ému de l’arrêt des tournages : « Je suis inquiet, s’il n’y a pas d’accord trouvé pour que les tournages puissent être assurés et que les gens puissent travailler sereinement. »