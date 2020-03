Le Festival de Cannes ne se tiendra pas « aux dates prévues », du 12 au 23 mai, en raison de l’épidémie de coronavirus, mais pourrait être reporté à une date ultérieure, ont annoncé ses organisateurs jeudi soir dans un communiqué de presse.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23