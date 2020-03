Extrait de la série originelle du comics « The Eternals » — © J. Kirby & Marvel 2019

Les homophobes mobilisés ! Plusieurs organisations chrétiennes, dont notamment One Million Moms, l’association connue pour être anti-LGBT +, appellent au boycott du prochain Marvel Eternals, film de super-héros américain réalisé par Chloé Zhao, attendu dans les salles françaises le 4 novembre.

Eternals mettra en scène le premier couple gay de l’univers cinématographique Marvel. « Je suis marié au super-héros gay Phastos, joué par Brian Tyree Henry, que l’on a pu voir dans la série Atlanta. Nous sommes une famille gay et nous avons un enfant », avait annoncé le comédien Haaz Sleiman, qui se présente comme « un homme gay, musulman et arabo-américain » dans une interview vidéo accordée au site Logo, publiée il y a une semaine.

Haaz Sleiman a aussi révélé dans cette interview que Eternals accueillera le premier baiser entre hommes de l’univers cinématographique de Marvel. « Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, il est très important de montrer à quel point une famille queer peut être aimante et belle », a-t-il ajouté.

Des pétitions pour boycotter le film ont déjà été lancées. « Il y a eu de nombreuses tentatives par l’industrie du divertissement pour endoctriner les familles avec le sujet LGBT+ discrètement et maintenant plus ouvertement », déplore l’association One Million Moms, dans un message relayé par le média LGBT+ GayTimes. Et d’insister : « En tant que mamans, nous voulons tous savoir quand Marvel tente de désensibiliser notre famille en normalisant le style de vie LGBT+. »

Et d’appeler au boycott du film : « A moins que Marvel ne supprime le super-héros gay et le baiser de même sexe, ma famille ne regardera pas ce film. Marvel n’a laissé aux conservateurs d’autre choix que d’éviter Eternals »

L’association avait déjà organisé le boycott de Toy Story 4 où l’on aperçoit deux femmes s’occupant d’un enfant. A Oman, au Koweït, en Arabie Saoudite ou encore au Qatar, le nouveau film Pixar et Disney, En Avant, ne sortira pas dans les salles de cinéma, en raison d’un personnage ouvertement lesbien. En Russie, le film a été modifié pour invisibiliser l’orientation sexuelle du personnage. Les références à l’homosexualité dans les films suscitent toujours l’indignation et la censure en 2020.