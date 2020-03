Avec les déprogrammations liées à la peur de l’épidémie de coronavirus, puis à la fermeture de toutes les salles de cinéma depuis samedi minuit, beaucoup de films vont rester sur le carreau. Leurs distributeurs risquent de se retrouver dans une situation difficile, surtout les plus fragiles d’entre eux.

La Bonne épouse de Martin Provost était en passe de devenir un succès commercial au moment où l’on a fermé les cinémas. Alexandre Mallet-Guy, directeur général de Memento, a comptabilisé 171.000 entrées samedi soir. Il pouvait légitimement imaginer que le film dépasse le million de spectateurs et il envisage déjà de le ressortir à la réouverture des salles. « Il faudra récréer l’envie du public à ce moment-là, en souhaitant qu’elle ne soit pas passée dans ce monde digital où tout va si vite », soupire-t-il.

Pour une ressortie, les « petits films » annulés ou reportés savent qu’ils ne seront sans doute pas prioritaires quand les salles rouvriront. Certains distributeurs voient l’avenir en noir. « Si les exploitants de salles ont le choix entre le James Bond et un long-métrage moins porteur, devinez ce qu’ils vont vouloir projeter », demande un distributeur qui souhaite rester anonyme. Les films fragiles auront du mal à retrouver le chemin des salles si celles-ci sont déjà occupées par de grosses productions attendues ou programmées de longue date.

Aux Etats-Unis, certains grands studios comme Universal ont choisi de proposer dès à présent quelques titres récents en VOD.

