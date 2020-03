Marilyn Lima et Nicolas Duvauchelle dans «Une sirène à Paris» de Mathias Malzieu — Memento Films

Dans « Une sirène à Paris », une belle femme poisson séduit un célibataire humain endurci.

Nicolas Duvauchelle n’est pas le premier à rencontrer une créature aquatique à l’écran.

L’histoire du cinéma recèle de nombreuses sirènes de toutes sortes et de tous genres.

La sortie en salle d’Une sirène à Paris de Mathias Malzieu remet ces créatures mythiques sur le devant de l’écran à grands coups de nageoires. La belle Marilyn Lima, dangereuse séductrice d’un cœur en hiver joué par Nicolas Duvauchelle, n’est pas la seule héroïne à écailles à avoir connu les honneurs du 7e Art.

De La Petite sirène version Disney à Splash avec Darryl Hannah et Tom Hanks, ces demoiselles se sont libérées du conte d’Andersen et se sont transformées en icônes de la culture populaire pour nager dans des vies romantiques et variées. Même les créatures masculines comme celle de La Forme de l’eau ont découvert l’amour (et les Oscar) dans la foulée des faveurs du public. Une plongée au milieu des sirènes, qu’elles prennent une apparence enfantine, féerique ou horrifique comme dans The Lighthouse, offre la garantie d’un voyage inoubliable.