L'ancien couple présidentiel américain Michelle et Barack Obama — CNP / ZUMA / VISUAL Press Agency

6 mars 2020

Ashley Graham clashée pour avoir changé la couche de son fils en public

La présentatrice américaine Wendy Williams s’en est prise à Ashley Graham, pour avoir changé la couche de son fils en public, sur le sol d’un magasin, et l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux.

« Je déteste ce qu’elle a fait. Certes, en tant que mère, c’est détestable de se retrouver quelque part où il n’y a pas de table à langer… Mais elle se retrouve dans un magasin, avec son fils de sept semaines, et il a la diarrhée. Et elle le change entre les rayons. Personnellement, je ne veux pas voir ça. (...) J’aurais aimé qu’elle fasse quelque chose de différent. Ce n’est pas bien, et on n’a pas besoin de le voir sur Instagram », a-t-elle expliqué lors de son émission, The Wendy Williams Show.

Gageons que le bébé de la top-modèle, quant à lui, a été plutôt ravi que sa maman lui change sa couche au moment où il en avait besoin.

Les Obama continuent leur percée dans le cinéma

La mère de Katy Perry ruine l’annonce de sa grossesse

Katy Perry voulait surprendre sa famille pour leur annoncer sa grossesse, mais hélas, sa mère a deviné le pot-aux-roses ! En effet, la chanteuse avait prévu d’annoncer l’heureuse nouvelle aux siens en l’inscrivant sur une bouteille de vin. Et comme l’a dévoilé l’interprète de Fireworks à SiriusXM, ce fut raté !

« (Ma mère) est juste passée et elle a regardé mon vin, ce qu’elle ne fait jamais, et elle a demandé "Qu’est-ce que c’est ?" Et c’est comme ça que c’est arrivé. Je lui ai dit "Bien, tu as gâché la surprise", mais je crois que les mères sentent intuitivement ces choses là, n’est-ce pas ? », a dévoilé l’artiste, comme le relaye E! Online.