«J’ai perdu mon corps» de Jeremy Clapin — Rezo Films

« J’ai perdu mon corps » a été récompensé à Cannes et à Annecy ainsi que par deux César.

S’il n’a pas reçu l’Oscar en janvier dernier, ses autres succès confirment l’intérêt du film et le dynamisme de l’animation française.

Cette réussite signée Jérémy Clapin mérite de poursuivre sa fabuleuse carrière en vidéo.

Jérémy Clapin a vécu une belle aventure avec son merveilleux film d’animation J’ai perdu mon corps. Cette adaptation d’un roman de Guillaume Laurant a été récompensée à la Semaine de la Critique de Cannes, au Festival d’Annecy, aux César et a même concouru aux Oscars avant de sortir ce vendredi en DVD et Blu-ray.

« Ce succès marque un contraste extraordinaire avec la difficulté que nous avons eue à monter le film », confie Jérémy Clapin à 20 Minutes. Après avoir raconté sa surprise et sa joie d’être cité aux Oscars dans la vidéo ci-dessus en février dernier, le réalisateur est revenu sur ses souvenirs après toutes les cérémonies.

Pas d’Oscar mais des contacts

« On avait fini par y croire un peu à cet Oscar, reconnaît le cinéaste. D’autant plus que, pendant la cérémonie, l’applaudimètre était aussi fort pour nous que pour Toy Story 4. » Las, c’est le film des studios Pixar qui l’a emporté. « Je crois que beaucoup des votants travaillent pour des firmes américaines et il ne faut pas oublier que le cinéma est aussi une industrie et qu’ils ont donc sans doute favorisé Pixar », analyse-t-il. Pour autant, Jérémy Clapin n’est pas malheureux. Il a passé quinze jours par mois depuis juillet à Hollywood à faire campagne pour son film en profitant de l’occasion pour remplir son carnet d’adresses. « Je ne suis pas amer car j’ai fait de belles rencontres qui me seront utiles pour l’avenir. »

Deux César et un regret

Récompensé comme meilleur film d’animation et pour la musique de Dan Levy, Jérémy Clapin regrette que le règlement de l’Académie des César ne permette pas à un film comme le sien de postuler au rang de meilleure première œuvre. « L’animation n’est pas encore considérée avec suffisamment de sérieux, soupire-t-il. Même si les récompenses pour J’ai perdu mon corps démontrent que l’animation pour adultes a de l’avenir. » La sortie du film en vidéo marque la fin d’une belle aventure. « On propose un making of de 30 minutes montrant de façon très organique, comment le film a vu le jour, » dit-il Après ses 200.000 entrées en France, on souhaite que la main tranchée et le jeune homme qui sont les héros du film connaissent un nouveau triomphe en DVD et en Blu-ray.

Et ensuite ?

Légitimement fier d’avoir porté très haut les couleurs du cinéma d’animation français, Jérémy Clapin envisage aujourd’hui de réaliser un film en prises de vues réelles. « Cela ne veut pas dire que j’abandonne l’animation, précise-t-il. J’ai juste envie d’essayer autre chose car ma cinéphilie ne se limite pas à ce médium. » S’il se montre discret sur la teneur de ce prochain projet, il avoue « mourir d’envie de se remettre au travail. » Et nous, on est impatients de voir ce que son futur va réserver.

Edition Sony – DVD : 15 €/Blu-Ray : 20 €