Adèle Haenel a expliqué la raison de son départ des César. — Christophe Ena/AP/SIPA

« J’étais énervée mais je n’aurais pas pété les plombs s’il n’y avait eu ce mec derrière moi qui a crié "Bravo Roman" quand Polanski a gagné ». Ce jeudi, Paris Match dévoile les détails du départ d'Adèle Haenel de la cérémonie des César vendredi dernier.

Car si l’attribution du prix de la « meilleure réalisation » au réalisateur de J’accuse a provoqué la colère de l’actrice, c’est bel et bien la réaction d’un homme dans le public qui a allumé la mèche.

« Vient on se casse »

« Ça a été l’élément déclencheur, précise-t-elle. J’ai dit "c’est la honte", Céline [Sciamma] m’a répondu "vient on se casse", et je me suis levée ». Une scène fracassante qui a bouleversé la cérémonie des César, et provoqué de nombreux débats et commentaires dans le milieu du cinéma, et plus globalement dans la société, depuis une semaine.