Le prochain James Bond annonçait en titre Mourir peut attendre. Et il faudra vraiment attendre puisque sa sortie vient d’être repoussée d’avril à novembre à cause du coronavirus. Après avoir forcé l'arrêt du tournage de Mission : Impossible 7, qui se tourne en Italie avec Tom Cruise, l’épidémie qui se répand à travers le monde met les professionnels du cinéma de divertissement en alerte.

De même que les sorties des films Miss et Rocks ont été repoussées lundi de plusieurs mois en raison « du contexte actuel d’épidémie », les producteurs de Mourir peut attendre (Time To Die en VO) ont annoncé sur Twitter que le film sortira au cinéma… en novembre 2020. Une sortie retardée par crainte que les salles soient de plus en plus désertées, ce qui aurait eu raison de l’indispensable rentabilité du film…