Le César des Lycéens 2020 est décerné à « Hors Normes »

L'équipe de « Hors Normes » au Festival de Cannes en 2019. — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

Reparti bredouille de la cérémonie des César, Hors Normes aura finalement le droit à une récompense. Le film d’Olivier Nakache et Eric Toledano vient de se voir décerner le César des Lycéens 2020, dévoile un communiqué de presse du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ainsi que de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

Ce prix a été attribué par un corps électoral de 1 689 élèves de terminale issus de 78 classes de lycées généraux, technologiques et professionnels, situés sur tout le territoire métropolitain, en Angleterre et à Mayotte.

Une remise de prix le 11 mars

Le cortège de votants (en compagnie de leurs professeurs), a élu Hors Normes parmi une sélection de sept films : Grâce à Dieu de François Ozon, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, Les Misérables de Ladj Ly, La Belle Epoque de Nicolas Bedos et J’accuse de Roman Polanski.

Ce César des Lycéens sera remis au lauréat et à son équipe le mercredi 11 mars 2020 à 14 heures au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, à l’occasion d’une rencontre-débat. Pour rappel, Hors Normes met en scène l’importance du milieu associatif dans la prise en charge et l’accompagnement d’enfants autistes.