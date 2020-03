DVD Audrey Hepburn et Albert Finney font partager une belle histoire d’amour dans « Voyage à deux » qui ressort en DVD et Blu-ray ce mercredi

Audrey Hepburn dans « Voyage à deux » de Stanley Donen — Wild Side

« Voyage à deux » de Stanley Donen raconte l'histoire d’amour d’un couple.

Audrey Hepburn et Albert Finney sont charismatiques à souhait dans cette comédie douce-amère.

Son montage en forme de puzzle rend ce film très moderne.

Certains films font du bien ! C’est le cas de Voyage à deux (1967) de Stanley Donen qui vient de ressortir dans un superbe coffret chez Wild Side. Cette comédie romantique n’a rien de gnangnan, pas plus que son couple incarné par Audrey Hepburn en étudiante pétillante et Albert Finney en architecte séducteur.

« Je crois qu’on peut dire des choses vraiment sérieuses à travers la comédie », déclare Stanley Donen dans un entretien qu’il a accordé à Bertrand Tavernier un an après la sortie du film et dont on retrouve des extraits dans le livre luxueux qui accompagne le coffret. Pour autant, cette fantaisie constitue un pur bonheur de cinéma. 20 Minutes explique pourquoi.

Parce qu’Audrey

Audrey Hepburn est un concentré de charisme. Elle avait déjà été dirigée par Stanley Donen pour Drôle de frimousse et est au sommet de sa carrière. Il la convainc de malmener son image trop sage. Elle trouve l’un de ses plus beaux rôles en montrant qu’elle peut passer de jeune femme passionnée à épouse désabusée dans un seul film. Elle est tout simplement sublime.

Dans #VoyageADeux de Stanley Donen Audrey Hepburn et Albert Finney jouent un couple qui s'use à mesure qu'il retrouve inlassablement la route des vacances. Le montage alterné entre les différentes époques de leur vie est habile et etonnant. Le 11 mars en DVD/Blu-ray @wildsidecats pic.twitter.com/aP2AV8kF33 — Gauthier Jurgensen (@GauthJurgensen) March 4, 2020

Parce que Stanley

Le réalisateur de Chantons sous la pluie a ajouté juste ce qu’il faut d’amertume pour éviter la mièvrerie et suffisamment de douceur pour ne pas déprimer le spectateur. Le scénario en forme de puzzle signé Frédéric Raphaël (qui écrira plus tard Eyes Wide Shut pour Stanley Kubrick) et les mélodies d' Henry Mancini l’aident à délivrer une merveille de délicatesse.

Parce que Paco (et les autres)

La robe en lamé ultra-sexy que créa le grand couturier Paco Rabanne pour Audrey Hepburn est l’un des bijoux du film, ode à la mode de l’époque. A 38 ans, la comédienne accepte d’endosser des tenues époustouflantes. Elle respire la classe tout au long des escapades en duo qui vont permettre de reconstituer la naissance, la grandeur et la décadence d’un couple en jonglant avec le temps et les lieux.

Parce que l’amour

« Ce couple n’a pas l’air très heureux ? – Ils viennent de se marier, pourquoi le serait-il ? » Cet échange est l’image de cette comédie douce-amère, restée étonnamment moderne. Bien des spectateurs pourront se retrouver dans ce Voyage à deux aux péripéties à la fois ancrées dans les années 1960 et intemporelles. Puis se délecter des divers suppléments proposés dont un commentaire audio passionnant de Stanley Donen.

Wild Side/Coffret collector : 50 €/Blu-Ray : 25 €, DVD : 20 €